Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 143.83 gram eroin, 63.9 gram met.07 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 2 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.