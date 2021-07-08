Adalet Bakanı Gül: Adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin "Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsattı.

30 Mayıs 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ülkemize, milletimize, adalet sistemimize hayırlı olsun. Katkı sunan, destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 8, 2021

​Paketin ülkeye, millete, adalet sistemine hayırlı olmasını dileyen ve katkı sunan tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerimizin uygulama tarafından benimsenmesini ve yasal değişikliklerin hayata geçirilmesini hassasiyetle takip ediyoruz. Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.