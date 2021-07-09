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    Ahmet Onay: Sedat Peker'in bahsettiği kişilerle kilise yakınına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107091044924046-ahmet-onay-sedat-pekerin-bahsettigi-kisilerle-kilise-yakinina-gittim-ama-ne-alip-verdiklerini/

    Sedat Peker'in 'Süleyman Soylu 15 Temmuz'dan sonra silah dağıttı' iddiasında ismini verdiği Ahmet Onay, "Adı geçen kişilerle kilise yakınlarına gittim. Ne alıp verdiklerini görmedim" dedi.

    Organize suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından silah dağıttığına ilişkin iddiasına, olayda adı geçen Ahmet Onay'dan cevap geldi.

    Peker'in, silahları getiren araçta olduğunu söylediği Ahmet Onay Twitter hesabından "Kamuoyunu aydınlatma metnidir" başlığı altında bir dizi paylaşım yaptı. Peker'i tanıdığını, iddiasında geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini kabul eden Onay, ancak araçtan inmediğini ve alışverişi yapılan şeyi görmediğini savundu. Ahmet Onay'ın yaptığı açıklama şöyle:

    • Kamuoyunu aydınlatma metnidir; Bugün ismimin @sedat_peker twitlerinde geçtiğini gördüm. Sedat Peker ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gazi olmamdan dolayı tanıştım. (Kendisiyle İstanbul Etiler’de bir restoranda iftar yemeğinde bir araya gelerek.) Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim. 15 Temmuz 2017 tarihinde darbe girişimin 1. yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Aynı gün mekânı cennet olsun 15 Temmuz Şehidimiz Burak CANTÜRK kardeşimin ailesine ev hediye etti. (Haber sitelerinde mevcuttur.)
    • Kendisini Şehit ve Gazi ailelerine yaptığı yardımlardan dolayı (ben de bir Gazi olduğum için) tüm kamuoyu bilir. Twitlerde bahsi geçen meseleye yani asıl gündem konusuyla ilgili açıklama yapacak olursam; @sedat_peker‘in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı @tahaayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. @sebursoganli ile birlikte gittim.

    'Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim'

    • Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim. Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam. Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. (Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır)

    'AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır'

    • Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır. Haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında adımı geçirirken lütfen aileme, şahsıma ve inandığım yola hedef olabilecek (siyasi ve rencide edecek tüm cümlelerden kaçının) çünkü ben sizin bahsettiğiniz gibi menfaatçi ve yol bulan tiplerden değilim, olmadım.
    • @sedat_peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta ve hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren; başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’yu sevdiğimden ötürü; Bu kargaşaların bir an evvel son bulup, birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit duâ etmişimdir. Allâh buna şahit. Doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Tüm kamuoyuna saygılarımla.

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