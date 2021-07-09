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    Çiftlik Bank mağdurları: Reklamlarda gördüm, 2 bin liralık kahvaltılık alıp, 'Çiftliğimizden geliyor' diye de hava attım

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107091044924874-ciftlik-bank-magdurlari-reklamlarda-gordum-2-bin-liralik-kahvaltilik-alip-ciftligimizden-geliyor/

    Çiftlik Bank mağdurlarından Emsal Akhan, sisteme televizyonlardan gördüğü reklamla dahil olduğunu belirterek, "Bayilerini gezdim ve inandım. 2 bin TL'lik kahvaltılık ürünlerinden alışveriş yapıp, 'Çiftliğimizden geliyor' diye de hava attım" dedi. Bir başka mağdur da "18 bin TL yatırdım, 4 bin TL'sini alabildim" diye konuştu.

    Çiftlik Bank davası mağdurlarından 77 bin 843 kişi arasından yalnızca 3 bin 762'si ilgili davalarda 'müşteki' olmak için başvurdu. Mağdurlardan Emsal Akhan, "Tosuncuk bize havasını attı, gökyüzündeki yıldızları sayar olduk. Şimdi yaşadığımız olayı tiye alıyoruz" dedi.

    Akhan, sisteme reklamlar vasıtasıyla dahil olduğunu belirterek, "Reklamlarda gördüm, 'Hakikaten yumurta, kavurma veriliyor mu' diye gidip bayilerini gezdim ve inandım. 2 bin TL'lik kahvaltılık ürünlerinden alışveriş yapıp, 'Çiftliğimizden geliyor' diye de hava attım." diye konuştu.

    Haber Global'den Gamze Bal'ın haberine göre, hukukçular, mağdurların suç duyurusunda bulunmalarını öneriyor. Ancak Avukat Ömer Yeşilyurt, karamsarlığını da gizlemiyor: "Şu an dosyada gizlilik kararı var. Duruşma aleniyet kazandığı ve iddianame hazırlandığı zaman fotoğraf daha net görülecek. Fakat kimsenin bir kuruş alabileceğini düşünmüyorum."

    Global'in ulaştığı mağdurlar, Mehmet Aydın'ın ilk yurt dışına çıktığı sıralarda sistemde kalan paralarını almak için mücadele etmek istediklerini, ancak 'Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı, kazanamayız' düşüncesiyle bir de üzerine avukat parası vermekten kaçındıklarını anlattı.

    Bir mağdur, bu çekincesini şu sözlerle ifade etti:

    • Paramı alamam mantığıyla bunca zaman dava açmak istemedim. Çünkü 5-6 bin TL kaybettim, rakam küçük. Eğer paramı geri alabilirsem avukat da kaybın yüzde 10-15'i kadar ücret istiyor. Bir de o şekilde paramı kaybetmek istemedim.

    Bir başka mağdur Ali Vural da "18 bin TL yatırdım, 4 bin TL'sini alabildim. Yeniden şikayetçi olacağım. Paramı alsam da davadan vazgeçmem çünkü alacağım 14 bin liranın değeri 3-4 yılda azaldı, alacaklarımızın faiziyle alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Çiftlik Bank vurgununda şimdiye kadar bilinen 77 bin 843 mağdur var. Ancak bunlardan 3 bin 762'si ilgili davalarda 'müşteki' olmak için başvurdu.

    Aydın yurt dışına kaçtığında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığının tespit edildiği belirtilmişti.

    Çiftlik Bank'a yönelik operasyonların başlamasıyla birlikte yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Aydın önce 'suçsuzluğunu ve mağduriyetini kanıtlamak için Türk yargısına teslim olacağını' söylemiş; Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Etiketler:
    Mehmet Aydın, mağdur, Çiftlik Bank
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