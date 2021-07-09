Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de yapılan aşı oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk doz aşılama oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, üç doz aşılamada da 56 milyon dozun aşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılanma oranına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" ifadesini kullandı.