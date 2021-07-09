Kocaeli'nde halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Düğmeye basılmadığı için durmadığını söyleyen şoför, tartışmanın sürmesi üzerine yolcuyu dışarı ittirerek yumrukladı. Öte yandan araçta bulunan bir diğer yolcu ise şoförle tartışan yolcunun düğmeye basmadığını iddia etti.

Kocaeli'nde halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia edince şoför de düğmeye basılmadığı için durmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp şoförle tartışmaya devam etti. Şoför aracı durdurdu, kavga dışarı taştı.

Şoförün, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attığı görülen görüntülerde araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam ederken kavga anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otobüste dayakla biten tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 'Kapıyı açtık inmedin, seninle mi eğleneceğiz'https://t.co/d4xsuhIN6V pic.twitter.com/KCU7e3qdOZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2021

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Tartışma anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olayın ardından tartışmanın otobüs güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otobüse binen yolcunun şoföre "Niye durmuyorsun?" diyerek tepki gösterdiği, şoförün ise şahsa ''Kapıyı açtık, inmedin, seninle mi eğleneceğiz'' diye cevap verdikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Tartışmanın devam etmesi üzerine otobüsü durduran şoför kabininden çıkarak yolcuyu dışarı ittirirken otobüste bulunan bir başka yolcu ise, şoför ile tartışan yolcunun butona basmadığını iddia etti.