Hakimden, para cezası isteyen taciz sanığına: Artık birinin sana 'Dur' demesi lazım

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 10 Mart'ta meydana gelen olayda balkonda oturan S.Y., Y.E.'nin tacizine uğradı. Y.E.'nin S.Y.'ye önce "Çok güzelsin" diyerek öpücük attığı, S.Y.’nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, "Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim" dedi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, "Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, 'Sen çok güzelsin' dedi. 'Defol git' dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık Y.E.’yi, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi. Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimine "Para cezası verseniz olmuyor mu?" dedi. Hakim ise, "Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin 'Dur' demesi lazım" cevabını verdi.