Adalet Bakanlığı Sözcüsü: Suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, TBMM tarafından kabul edilen 4. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak "Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Soruşturma ve yargılama kapsamında suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir" dedi.

TBMM tarafından kabul edilen 4. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çekin, söz konusu düzenlemelerle vatandaşların hak arama hürriyetini daha da geliştiren bir dizi değişiklik yapıldığına dikkati çekti.

Çekin, değişiklik kapsamında ilgililerin başvurularına ilişkin idareye tanınan sürenin 60 günden 30 güne indirildiğini, idari yargı mercilerince verilen nihai kararların en geç 30 gün içinde yazılmasının düzenlendiğini belirtti.

"Kadına karşı şiddetin önlenmesi Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir." ifadesini kullanan Çekin, konuyla ilgili 4. Yargı Paketi ile de yeni bir düzenleme yapılmakta olduğunu anlattı.

Çekin, "Bu düzenlemeyle 'Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesi gereğince boşanılan eşe karşı işlenen suçlarda daha ağır cezalar getirilmektedir. Kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının 'boşanılan eşe karşı işlenmesi de nitelikli hal' olarak düzenlenmiştir." diye konuştu.

Çekin, sulh ceza hakimliklerinin kararlarına karşı yatay itiraz usulü, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasındaki değişiklikler ve tutuklama şartlarına ilişkin düzenlemelerle kişilerin hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesinin sağlandığını bildirdi.

Suç mağduru kadınların ifadelerinin somut delil olduğunu belirten Çekin, "Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır, kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delildir. Bu hususlar dikkatten kaçırılmamalıdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Değişiklik kapsamında özel hayatın korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler de getirildiğini işaret eden ekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu kapsamda iddianamede suçu oluşturan 'olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyeceği' kabul edilmiştir. Diğer taraftan yargılama sonucunda beraat kararı verilmesi durumunda, 'iletişimin tespitine veya dinlenmesine ilişkin kayıtların yok edileceği' hükme bağlanmıştır. Değişiklik kapsamında ayrıca cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilerek uzun yargılamaların önüne geçilecek tedbirler alınmıştır. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında birinci yargı paketiyle ceza adaleti sistemimize seri muhakeme ve basit yargılama usulleri getirilmiştir. Bakanlığımız tarafından bu usullerin uygulaması takip edilmiş ve bu Yargı Reformu paketiyle uygulamaların daha da etkinleştirilmesi için bazı değişiklikler yapılmıştır.

Çekin, geçen yıl bazı hükümlülere getirilen Kovid-19 izninin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını, hakim adayları ile avukat stajyerlerinin farklı alanlardaki hukuki yetkinliklerinin artırılması amacıyla da Anayasa Mahkemesinde staj yapma imkanı tanındığını ifade etti.

Çekin Ankara Hakimevi'nde açıklamalarda bulundu.

Çekin, "Eleştirinin yıkıma dönüşmemesi, ifade hürriyeti ile hakaretin birbirine karıştırılmaması için yargı süreçlerini serinkanlı biçimde takip etmeyi ve değerlendirmelerimizin bilgiye dayalı olmasının önemini öğrenmek zorundayız. Unutmayalım ki yargı Türk milletinin yargısıdır. Adliye bu ülkenin bir kurumudur. Hakim ve savcılar da bu milletin evlatlarıdır. Kendilerine yargı yetkisi emanet edilen hakim ve savcılarımızın, sosyal medya ortalamasının çok üzerinde bir vicdan ve hakkaniyet duygusu taşıdığından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır" diye konuştu.

Bakanlık Sözcüsü Çekin, infaz sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeren mevzuat paketinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, pakette 4 farklı kanunda değişiklik yapıldığını kaydetti. Düzenleme kapsamında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları'nın görev ve yetkilerin genişletildiğini vurgulayan Çekin, şöyle konuştu:

Ayrıca yapılan yeni değişiklikle izleme kurulları tarafından hazırlanan raporlar artık Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) da gönderilecektir. Getirilen düzenlemeyle izleme kurulları hastanelerle adliyelerde hükümlü ve tutukluların bulunduruldukları yerleri ve nakil araçlarını da denetleyebilecektir. Yine yapılan değişiklikle sosyal devlet ilkesi gereğince maddi durumu iyi olmayan hükümlülerden nakil giderlerinin alınmaması sağlanmış, infaz kurumlarında dijital dönüşüm kapsamında hükümlülerin bazı işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri imkânı tanınmıştır. Ayrıca tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri de kolaylaştırılmış ve ziyaret süreleri uzatılmıştır. Bu düzenlemeyle hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılmakta; tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı da kaldırılmıştır.

'Suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir'

Sözcü Çekin, yargı paketi kapsamında yapılan diğer değişikliğin ise tutuklama şartlarına ilişkin olduğunu söyleyerek, "Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Burada şu hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum; soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır, kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delildir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Çekin, darbe girişiminin 5'inci yılında 'Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz kararlılıkla' devam ettiğini belirterek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davaları titizlikle yürüttüğünü söyledi. Çekin, "Derdest fiili darbe soruşturması bulunmamaktadır. 289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden bir dosya bulunmaktadır. Bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar da devam etmektedir. Bakanlığımızca firari örgüt üyelerinin iade süreçleri de büyük titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreç teyakkuz halinde devam ettirilmektedir. Ulaşılan yeni bilgi, belge ve deliller dikkatle değerlendirilerek adli ve idari mercilerle paylaşılmaktadır" dedi.