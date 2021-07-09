Erdoğan: Diyarbakır Anneleri, mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlüğünü gösterdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Diyarbakır Anneleri 688 gündür sürdürdükleri mücadeleyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlüğünü göstermelerinin yanında muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu da ortaya serdiler. Yurt dışındaki insan hakları dernekleri acaba kaç kez gelip de ziyaret ettiler?

- Bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Biz buraya sadece açılış ve ziyaretler için gelmedik. Buraya aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakır'la olan kavlimizi yenilemek için geldik. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin görüşlerine, sizlerin değerlendirmelerine büyük önem veriyoruz.