Ankara’dan dönerken maden işçileri trafik kazası geçirdi: Genel Başkan ve bir işçi önderi yaşamını yitirdi

Manisa’nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçileri dönüş yolunda kaza geçirdi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti.

Sol'un aktardığına göre Madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişine izin verilmedi.

Kente girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet ise önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı.

Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı almışlardı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter yaşamını yitirdi.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK!

ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK!

Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, herşeyimiz

Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik. https://t.co/Is8mIgmubU — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) July 9, 2021

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