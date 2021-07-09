CHP'li Ağbaba'dan Çiftlik Bank davasına getirilen gizlilik kararına tepki: Dolandırırken aleni, yargılarken gizli

CHP'li Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşmada, Çiftlik Bank davasına getirilen gizlilik kararını gündemine aldı.
Ağbaba, "Tosuncuk milyonlarca lirayı dolandırıyor, devletin haberi olmaması mümkün mü? Devletin haberi olmaması mümkün değil" dedi.
Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank vurgununda tek başına olmadığını dile getiren Ağbaba, "Ücra bir köyde birisi Facebook'ta yanlış bir kelime yazsa on dakika sonra gözaltına alıyorlar. Adam yüzlerce kişiden, binlerce kişiden yüz milyonlarca lira dolandırıyor; kimsenin haberi yok arkadaşlar. İnanır mıyız? Vallahi inanmayız. Ama bir gün bunun ortakları ortaya çıkacak" görüşünü bildirdi.
Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:
- AKP öyle bir yargı sistemi yarattı ki sadece Türkiye'de değil, dünyada ne kadar hırsız, kara paracı, uyuşturucu baronu, dolandırıcı varsa Türkiye'de yargılanmak istiyor. Bakın, AKP'nin yarattığı çiftlikte doğmuş, bu çiftliğin sütüyle büyümüş, yetişmiş, Tosuncuk olmuş Mehmet Aydın, büyük bir şovla teslim oldu. Yargılamada yapılan ilk iş ne oldu? Soruşturmada gizlilik kararı. Dolandırırken aleni, yargılarken gizli. Niye acaba, birilerinin ortaklığı mı var; insan merak ediyor. Kumpas iddianameleri ya da kimin ne zaman tutuklanacağı, tutuklanmadan yandaş medyada yazarken, bu insanla ilgili, bu Tosuncuk'la ilgili gizlilik kararı veriliyor. Demek ki insanın aklına Tosuncuk'un ortakları olduğu geliyor. Değerli arkadaşlar, ben size söyleyeyim; Tosuncuk'un kaçışını kolaylaştıranlar ya da "Gel." diyenler mutlaka bunun ortağıdır.
- Yine, değerli arkadaşlar, laf, dolandırıcıdan açılmışken sizinle birkaç şeyi daha paylaşmak istiyorum. Eskiden, eski Türkiye'de "zengin" deyince akla kim gelirdi? Fabrikatör gelirdi. Kim gelirdi, hatırlayın; televizyonlarda Hulusi Kentmen fabrikatör olarak akla gelirdi. Değerli arkadaşlar, şimdi, her dönemin simgeleri var. 80'li yılların simgesi kimdir? Banker Kastelli, Banker Yalçın gibi… Bu dönemin simgeleri ne değerli arkadaşlar? Bu dönemin simgeleri ise -bakın, ben size söyleyeyim- örneğin, Sezgin Baran Korkmaz; örneğin, Rıza Sarraf; örneğin, Tosuncuk; örneğin Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer.
- Şu Tosuncuk kim, bir inceleyelim. Bu Tosuncuk 26 yaşında, her yanından hinlik akan, liseyi bitirememiş birisi ama çok zeki birisi, bir şeyi de öğrenmiş, diyor ki: "Kudüs kırmızı çizgimiz." Ne zaman? Hayvan çiftliği açarken. Ya da "Üst akıl oyunlarına uyanık olun." ya da bya da diyor ki: "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan/ Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan/ Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan/ Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." Tanıdık mı? Tanıdık. Nereden? Reis kullanıyor, AKP'liler kullanıyor; her kapıyı açıyor değerli arkadaşlar.
- Tosuncuk milyonlarca lirayı dolandırıyor, devletin haberi olmaması mümkün mü? Devletin haberi olmaması mümkün değil. Ücra bir köyde birisi Facebook'ta yanlış bir kelime yazsa on dakika sonra gözaltına alıyorlar. Adam yüzlerce kişiden, binlerce kişiden yüz milyonlarca lira dolandırıyor; kimsenin haberi yok arkadaşlar. İnanır mıyız? Vallahi inanmayız. Ama bir gün bunun ortakları ortaya çıkacak.
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