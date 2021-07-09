CHP'li Ağbaba'dan Çiftlik Bank davasına getirilen gizlilik kararına tepki: Dolandırırken aleni, yargılarken gizli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çiftlik Bank davası dosyasına gizlilik kararı getirilmesiyle ilgili "Dolandırırken aleni, yargılarken gizli, birilerinin ortaklığı mı var, insan merak ediyor" dedi.

CHP'li Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşmada, Çiftlik Bank davasına getirilen gizlilik kararını gündemine aldı.

Ağbaba, "Tosuncuk milyonlarca lirayı dolandırıyor, devletin haberi olmaması mümkün mü? Devletin haberi olmaması mümkün değil" dedi.

Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank vurgununda tek başına olmadığını dile getiren Ağbaba, "Ücra bir köyde birisi Facebook'ta yanlış bir kelime yazsa on dakika sonra gözaltına alıyorlar. Adam yüzlerce kişiden, binlerce kişiden yüz milyonlarca lira dolandırıyor; kimsenin haberi yok arkadaşlar. İnanır mıyız? Vallahi inanmayız. Ama bir gün bunun ortakları ortaya çıkacak" görüşünü bildirdi.

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: