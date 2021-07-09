Atık toplayıcıları rögar kapağını çaldı: 7 yaşındaki çocuk açıkta kalan rögara düştü

İstanbul Çekmeköy'de 7 yaşındaki Mikail Benli, atık toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan rögara düştü. Benli, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğun çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de yaşanan olayda sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarını düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi sokaktan ayrıldı.

Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düşerken çocuğun çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir kişi, 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Çukura düşen Benli olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

'Çukuru görmedim düştüm'

Benli, “Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyordum. Görmedim çukuru. Ben de çukura düştüm. Bir tane abi beni çıkardı. Bu sırada kolum yaralandı" dedi.

Sokakta oturan Süleyman Taşkın, "Burada demir kapak vardı. Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben aşağı indiğimde burada dinleniyorlar sandım. Tabi buradan kapağı almışlar, üzerine de karton kağıt koymuşlar. Çocuk buradan geçerken içine düştü" diye konuştu.

Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı.