Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık, HDP’nin gizli gündemi sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olamadık. HDP’nin art niyeti ve gizli gündemi sonlandırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sizler başkalarının evlatlarını dağa, ölüme gönderenleri biliyorsunuz. Halbuki Diyarbakır tarih boyunca hep medeniyet, barış, refah ve huzur şehri olmuştur. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi şehrinden biri Diyarbakır'dı. Sonra bölgeye bir terör felaketi çöktü.

- AK Parti'yi kurduğumuzda buraya gelerek karşılaştığımız herkese "İktidara geldiğimizde bizden ne istiyorsunuz?" diye sordum. OHAL'i kaldırın dediler. OHAL'i kaldırdık mı? Kaldırdık. Biz ne dedik, ne yaptık. Onlar ne dediler, ne yaptılar? 2005'te size ne dediysek dün de oradaydık bugün de yarın da orada olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış, kardeşlik, çözüm, hak, özgürlük, demokrasi dedik. Sırtını size değil de PKK'ya dayayanlar size ne yaptı?

- PKK terörü bu bölgenin başına gelmiş en büyük felakettir. Kürt kanlarını PKK dökmedi mi, köyleri PKK yakmadı mı? 13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıran Kandil'dekiler değil mi? Bunlarda ne edep ne de namus var.

- KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.

- Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?

- HDP demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanı ve istismarcısıdır.

- Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz.

- Bunlar 1980 öncesi marjinal ideolojilerin söylemleri. Dünyada bu yaklaşım kaldı mı diye baktığımızda Kuzey Kore, Kandil ve Kobani'de kaldığını görüyoruz.

- Evet, çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olamadık. HDP’nin art niyeti ve gizli gündemi sonlandırdı.

- Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Tek dertleri var, o da Erdoğansız, AK Partisiz bir Türkiye.

- HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır.

- (CHP’nin Doğu Masası faaliyetleri) “Yeni bir adım atıyorlar, ‘Doğu Projesi.’ Neredeydiniz bugüne kadar. Biz, bugüne kadar ne doğudan koptuk ne güney doğudan koptuk