Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı

İstanbul'dan otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yolcu karantinaya alınırken, otobüsteki şoför ve muavin ile toplam 37 kişi de izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada bir yolcunun PCR testinin pozitif tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz kişiye ulaşmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs Delta Plus Varyantı değildir" denildi.

Vakaların en az görüldüğü Adıyaman'dan endişelendiren haber

Öte yandan koronavirüs günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman’da ilk kez virüsün Delta varyantına rastlandı.

Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.