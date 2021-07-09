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    Eymen Sadık Durak’ın annesi

    Eymen cinayetinde anne ve erkek arkadaşına verilen ceza belli oldu

    © İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107091044930027-eymen-cinayetinde-anne-ve-erkek-arkadasina-verilen-ceza-belli-oldu/

    İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin hakkında karar çıktı. Mahkeme, Durak'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Elçetin'e de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi.

    İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 26 yaşındaki anne Mine Durak ile 38 yaşındaki erkek arkadaşı Serkan Elçetin'in yargılanmasına devam edildi.

    Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Duruşmada her iki tarafın avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin avukatları da hazır bulundu.

    Karardan önce söz alan müşteki avukatları, sanıkların ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan da ceza almasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

    Mahkeme başkanının söz verdiği Mine Durak pişman olduğunu belirterek, “Serkan’la tanıdığıma ve bu suçlardan ötürü karşınızda olduğum için pişmanım” dedi.

    Sanık Serkan Elçetin ise “Suçlamaların yanlış olduğunu önceki savunmalarımda belirttim. Mahkemenizden haklı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

    Sanıkların savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, ‘nitelikli kasten öldürme’ ve eziyet suçlarından Mine Durak’ı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, aynı suçlardan Elçetin’i de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulamadı.

    Heyet ayrıca, Eymen’in cesedinin çürümesinden dolayı cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı gerekçesiyle sanıkların cinsel istismar suçundan beraatlerine karar verdi.

    'Sizleri bu çocuklara şikayet ediyoruz'

    Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismar ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, istismarcılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

    Özkan, şunları söyledi:

    •  "İki sapkın tarafından katledilen Eymen çocuk için bugün burada adalet nöbetimizi tuttuk. İki istismarcı ve katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Eymen bugün mahkeme salonunda bizi yukarıdan izliyordu.
    • O çocuğa acımadılar ve cansız bedenini servis aracında dolaştırdılar. Katiller hak ettiği yerde çürüsün. Çocukların huzurunu kaçıran alçak istismarcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.
    • Elmalı’da da Van’da da Erzurum’da da yurdumuzun her yerinde mücadele devam edeceğiz. 13. yargı paketinde somut delil diye tutturdunuz. Hiçbir vekil oraya gidip çocuklar için konuşmadı. Sizleri bu çocuklara şikayet ediyoruz.
    • Aramızda olmayanlara da şikayet ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

    Ne olmuştu?

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen 2019 yılı eylül ayında inceleme başlatmıştı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde bulmuş, küçük Eymen'e ise ulaşılamamıştı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürmüştü.

    Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini bulmuştu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanmış, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açılmıştı. Davanın duruşmalarında sanıklar birbirlerini suçlarken, savcı minik Eymen'in annesi ile erkek arkadaşı hakkındaki mütalaasında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli eziyet' suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ise beraatlerini istemişti.

    Etiketler:
    Ceza, Hapis, Cinayet, Çocuk, Eymen Sadık Durak
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