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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    CHP Sözcüsü Öztrak: Borç yükü 2002 seviyesini geçti

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin borç yükü hızla arttı, 2002 yılındaki seviyeyi geçti. Dünyada merkez bankası başkanları 4-5 yıldan önce kolay kolay değişmez. Biz 9 ayda bir değiştirdik" açıklamasında bulundu.

    CHP Ekonomi masası heyeti Ordulu iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

    Hükümetin para politikasını eleştiren CHP Sözcüsü Öztrak, “Türkiye’nin borç yükü azaldı diyorduk, borç yükü hızla arttı, 2002 yılındaki seviyesini de geçti. Ailelerin, şirketlerin, devletin ve bankaların borç yükü çok hızla arttı ama buna karşın Türkiye’nin yeterli döviz rezervi yok. Kasası ekside” dedi.

    'Bunu hak etmiyoruz'

    Dünya'nın haberine göre, Öztrak şöyle devam etti:

    “Dünyada merkez bankası başkanları 4-5 yıldan önce kolay kolay değişmez. Biz 9 ayda bir değiştirdik. Niye? Faizleri yükseltiyor diye. En sonuncusunu da rezervlerde eriyen 128 milyar dolar hakkında tahkikat açtırdı diye. Sonuç ne oldu? Politika faizi yüzde 19 dünyanın en yüksek yedinci faizi. Dünyanın en yüksek 14. enflasyonu. Döviz kurumuz son Merkez Bankası başkanı değişikliğinden bu yana bütün kendine benzeyen ülkelerden çok daha fazla. Bu devlet krizinin faturası başta iş alemimiz olmak üzere hepimize çıkıyor. Türkiye’nin kredi risk primleri Arjantin’den sonra en yüksek. Bunu hak etmiyoruz”.

    Asgari ücretle 517 litre benzin alınabiliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de benzin fiyatının düşük olduğu yönündeki sözüne atıfta bulunan Öztrak, “Almanya’daki asgari ücretli gelip bir asgari ücretle 2176 litre benzin alıyor. Ülkesinde de 1065 litre benzin alabiliyor. Bizim Türkiye’nin asgari ücretlisi asgari ücretle sadece 517 litre benzin alabiliyor. Bunu kimse söylemiyor” diye konuştu.

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    Etiketler:
    AKP, Ekonomi, Türkiye, 2001 ekonomik krizi, Faik Öztrak
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