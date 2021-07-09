Ekmeğin içinden ip çıktı, şikayetçi oldu: Çekiyorsun çıkmıyor, onu da mı yiyelim?

Afyonkarahisar’da Mustafa Avcı isimli vatandaş, iddiaya göre sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaşın 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle şoka uğraması bir oldu.

Bölünen ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi. İlginç olay, Kemal Sunal’ın 1986 yılında gösterime sunulan ‘Deli Deli Küpeli’ filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

Ekmekten ip çıktığını görünce cep telefonuyla görüntüleyen Mustafa Avcı, "Kahvaltı yapacağım ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı. Emirdağ’daki fırından aldığım ekmekten ip çıktı. İpe asılıyorum, çekiyorum ama çıkmıyor. İp ekmekle birlikte geliyor, ipi mi yiyelim" diye tepki gösterdi.