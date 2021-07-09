Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı

Bir beyefendi bu emaneti #lavanta tarlamıza bırakmış.Ardından şöyle bir mesaj aldım: "Hocam #ToprağınMelekleri'ne dondurma ısmarlamak istedim.Güneşin alnında çalışıyorlar. Şifa olsun.Annem beni babasız büyüttü. Annem gibi kadınları işe aldığınız için Allah sizden razı olsun." + pic.twitter.com/vteqGsIDpO