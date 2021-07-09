Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 670 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 59 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı. 5 bin 670 kişinin testinin pozitif çıktığı, 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xYKuCg99Q2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

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