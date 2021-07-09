Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde Kürtçe pankart açıldı

AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Besri Gülseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde Kürtçe pankart açtı. Destek pankartında Kürtçe'de "Seni seviyoruz Erdoğan" anlamına gelen "Em Ji Te hez dikin"

Diyarbakır’da yapılan yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olduğunu belirten AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Gülseven, “Bölgeye yatırımları o kadar çok ki 20 yıl önceki Diyarbakırla şimdiki Diyarbakır arasındaki fark çok büyük, hepsi AK Parti'nin yatırımları sayesinde oldu. Diyarbakır'da Erdoğan'dan önceki Diyarbakır Erdoğan’dan sonraki Diyarbakır diye bir söz var, biz yıllarca burada terör ve işsizlikten çok çektik, ancak AK Parti bölgeye planlı yatırımlarıyla ve aynı zamanda teröre karşı mücadelesiyle Diyarbakır’ı yeniden ayağı kaldırdı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, burada 7'den 70'e herkes kime teşekkür edeceğini biliyor Erdoğan'ı bir kez daha Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.