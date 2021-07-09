Mansur Yavaş duyurdu: Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi müjde verdi.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, “Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart’larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 9, 2021
Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart'larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız.
İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz. pic.twitter.com/nRWvMEaHGY
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