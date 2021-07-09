Mansur Yavaş duyurdu: Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladıklarını duyurarak, "Sosyal yardım alan 185 bin 465 ailemizin Başkent Kart'larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız" dedi