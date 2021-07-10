Yargıtay, 89 FETÖ sanığının cezasını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'nda meydana gelen eylemlere ilişkin davanın temyiz incelemesini tamamladı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet ile 3 sanığa silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezaları onandı.