Burdur Gölü kenarında bulunan bir düğün salonundan atılan havai fişekler, göl kenarında büyük çaplı yangına sebep oldu. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması neticesinde söndürüldü.

Burdur Gölü Halk Plajı Mevkii’nde bulunan düğün salonlarının arkasındaki sazlıkta bir anda yangın çıktı. Yangının çıktığı alanda bulunan düğün salonundaki kişiler paniğe kapıldı.

Olay yerine Burdur Belediyesine ait 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 4 arazöz ve 1 kepçe sevk edildi. Sazlık ve ot olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Göl kenarındaki bir düğün salonundan atılan havai fişeklerin düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında 150 hektar alan zarar gördü.

Düğün salonundan atılan havai fişekler, Burdur Gölü'ndeki sazlıkta yangına neden oldu https://t.co/yvLWGaCUtr pic.twitter.com/RdDfDfsuRQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2021

​Yangın alanındaki düğün salonunda bulunan Bülent Kula, “Arkadaşın düğünündeydik. Yan taraftan havai fişek atıldı. Ondan sonra alev aldı her taraf bir anda. Burada yaşayan canlılar vardı. Öldü sanırım. Çok üzgünüm” dedi.

Havai fişek atılan düğün salonunun yanındaki düğün salonunda bulunan başka bir vatandaş ise “Öbür düğünden havai fişek attılar. Bizim düğün devam ediyor ama söndürülmesini bekliyoruz biz” diye konuştu.