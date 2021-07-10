Kayıt
10:29 10 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 117
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_af85ee646d2a34141f5822588c7f7adf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107101044932762-atama-kararlari-resmi-gazetede/

    Bazı bakanlık, kurum ve büyükelçilikler ile Demiroğlu Bilim Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Selami Bilgin atandı.

    • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Ebru Şen, Gül Demir, İsa Adalet Önal, Nurhan Arık Aşci, Sami Sayın ve Serhat Taşdelen getirildi.
    • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol görevinden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ayfer Özdemir Tefon, Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına Zeki Özdemir atandı.
    • Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Emin Oral Bülbüloğlu getirildi.
    • Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Fatih Ulusoy atandı.
    • Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok getirildi.
    • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, Erkan Özoral ve Tanju Bilgiç atandı.
    • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, Abdullah Buğrahan Karaveli getirildi.
    • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kerim Taşkıran atandı.
    • Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih Öztürk getirildi.
    • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uygun görevlerinden alındı.
    • Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ferruh Akalın atandı.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun Sümercan getirildi.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci görevinden alındı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan Doğanay, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir Zoroğlu, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sabri Ceylan atandı.
    • Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Abdullah Kodek getirildi.
    • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Öztoprak Yılmaz, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İmamoğlu atandı.
    • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne Adil Şencan, 3. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 8. Bölge Müdürlüğüne Gültekin Aksan, 10. Bölge Müdürlüğüne Orhan Çatalçam, 11. Bölge Müdürlüğüne Halim Özdemir, 15. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük getirildi.
    • Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin görevinden alındı.
    • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Hikmet Ayar ile Zeki Karaoğlu atandı.
    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler görevden alındı, yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan getirildi.
    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver Mamur, Denizcilik Genel Müdür yardımcılıklarına Yılmaz Taşçı ve Mustafa Çankaya, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür yardımcılıklarına Feriha Mert, Haydar Ufuk Kale ile Murat Korçak atandı.
    • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Çağlar getirildi.
    • Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.

    Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar 

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

    TBMM kararları Resmi Gazete'de

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 7 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

    TBMM kararlarına göre, Adalet Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

    Etiketler:
    bakanlık, Büyükelçilik, Suudi Arabistan, Atama, Resmi Gazete
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet