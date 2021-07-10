Aile hekimleri eylem kararı aldı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve 1 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” ile ilgili tartışmalar sürüyor. Aile hekimleri, özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle yönetmeliğe karşı ortak tepkilerini dile getirecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Genel Sağlık İş Sendikası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimlik Uzmanlık Derneği bugün Ankara’da bir eylem gerçekleştirerek yönetmeliğe karşı ortak tepkileri dile getirecek.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz'a konuşan AHEF 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, yönetmeliğin aile hekimlerini özlük hakları konusunda sıkıntıya düşürmediğini belirterek, şunları söyledi: “Yönetmelik, kronik hasta takibini zorlaştırdı. O kadar çetrefilli hale getirildi ki vatandaşın bu noktada hizmet alması mümkün gözükmüyor. Ortalama bir izlem 30 dakika sürdüğü için aile hekimlerinin bu kadar iş yükü arasında bu hizmeti vatandaşa sunması mümkün gözükmüyor. Yönetmeliğin geri çekilmelisini bekliyoruz. Bugün eylemsellik takvimimizi açıklayacağız.”