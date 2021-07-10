Bakan Yanık: 'Kadın Dostu' kampüsler oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu. Bu kapsamda Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki kız öğrencilerin bulundukları kampüste daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi.

Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. ‘Kadın Dostu’ kampüsler oluşturulacağını aktaran Yanık, “Burada kadın öğrencilerin kampüs içinde kendini daha rahat hissettiği, eşitliğe duyarlı bir anlayışın hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz” değerlendirmesini yaptı.

'Üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz'

Bakan Yanık, üniversitelerin ‘kadın çalışmaları’ merkezi ve bölümlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini ifade ederek, “Kadın çalışmaları ana bilim dallarında ‘kadına yönelik şiddet’ konusunun ders içeriği olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacağız. Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz” açıklamasını yaptı.

Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirileceğine vurgu yapan Bakan Yanık, “Özellikle belirli günlerde üniversitelerde kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini destekleyecek, akademisyenler tarafından öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca, şiddetsiz kampüs anlayışını yaygınlaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

'Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı amaçlıyoruz'

Bakan Yanık, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler ile medyada kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini belirterek, “Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, mesleki yaşamlarında da bu bilinçle hareket etmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddeti arttıran mecralardan biri olan dijital oyunlarla ilgili de çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik ‘dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet’ konusunda etkinlikler yapılacağını aktardı. Yanık, üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik de ‘çocuk yapımlarında şiddetle mücadele’ konusunda eğitim çalışmaları yürütüleceğini ifade etti.

Bakan Yanık, ayrıca, tıp fakülteleri, eğitim fakülteleri lisans, yüksek lisans ve doktora ders programlarına kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularının da ekleneceğini bildirdi.