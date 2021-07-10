AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Erken seçim demek koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin, erken seçim çağrılarıyla ilgili, "Bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, koalisyonlarla zaman kaybetme, siyasi kavgalar ve yarışlar nedeniyle büyük bedeller ödediğini söyleyen Turan, "Türkiye, bu bedellerin ödenmesine bağlı olarak tartıştı ve bir karar verdi. 'Artık bu millet koalisyonlarla yönetilmeyi, 1,5 yılda bir seçim yapmayı değil, uzun yıllar iş yapmayı, başkanlık sisteminde olmayı daha kıymetli buluyoruz." dedi.

Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor. Kendi partilerindeki siyasi krizleri engellemek, kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme ihtimali ortadan kalksın diye vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde normal şartlarda ana muhalefet partilerinin, milletvekili kaybetmeyeceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

Görüyorsunuz, ana muhalefet partisinden neredeyse her hafta bir istifa var. Muharrem İnce'yi, Mehmet Ali Çelebi'yi, Sera Kadıgil'i düşünün. Ana muhalefet resmen eriyor. 'Seçim olacak, gitmeyin. Listeye giremezsiniz aman dikkat edin.' tarzı yaklaşımla güya gündem belirlemeye çalışıyorlar.