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    'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak

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    Bütüncül bir tarihi doku oluşturacak proje için harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydanı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde ilk sıralarda çıkan bina da yıkılacak.

    Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 35 bin metrekare ada alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi için ilk yıkılan yer eski adliye binası oldu.

    Önce adliye daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu binanın yıkımı tamamlandı. Arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen sarı, mavi ve kırmızı renkli bina da yakın zamanda yıkılacak. 

    Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

    Tüm adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, hayata geçirilecek projenin detaylarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Toplamda 35 bin metrekare alana sahip adada, yapılması planlanan meydan projesi için yaklaşık 1960’lı yıllarda yapılan eski adliye binasının yıkımı büyük ölçüde tamamlandı.

    Hayata geçirilecek proje kapsamında İl Özel İdare İş Merkezi’ndeki esnafa tahliye sürecinde destek de sağlanıyor. Mayıs ayı içinde alınan meclis kararı çerçevesinde yıkılacak bölgelerdeki kiracı esnaflara taşınma desteği veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen yıkım sürecinde, ağırlıkla Özel İdare İş Merkezi’nde yer alan esnafın kira miktarları üzerinden 2 kira bedeli taşınma desteği sağlanacak. Kurban Bayramı sonrasına kadar tamamlanması beklenen taşınmalar akabinde iş merkezinde yıkım çalışmaları başlatılacak.

    'Dünyanın en saçma binası'

    Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

    Bina, ülke sınırlarını aşan ününü ise bu yapısına borçlu. Öyle ki Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde ilk sıralarda çıkıyor.

    Etiketler:
    saçma, Yıkım, Kahramanmaraş
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