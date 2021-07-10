Prof. Dr. Balık: Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizde de oluyor

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs pandemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balık, "Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizde de oluyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balık, koronavirüs salgınında Türkiye ile Avrupa arasında bir benzerlik olduğuna dikkat çekerek "Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa’da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor" dedi.

Balık, bu noktada, şu anda İngiltere gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi ve "Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu. Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor" diye ekledi.

Hürriyet'e konuşan ve doğu illerinde aşılama oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Balık, şöyle devam etti:

"İran’dan ve Güneydoğu’daki sınır komşularından Delta varyantı ülkeye girerek, oluşacak Kurban Bayramı hareketliliği nedeniyle de hızla yayılabilir. O zaman da batı illerindeki aşılama yüksek olsa dahi yayılım yine artabilir."

Prof. Dr. Balık, ABD’de şu anda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99.7’sinin aşısızlar olduğunu da belirterek bu ülkedeki bir öyküyü de aktardı:

“Otizmli bir genç kız okuldan virüsü alıyor ve annesine bulaşıyor. Anneanne ilk aşıdan sonra yan etki yaşayınca annesi aşı olmaktan korkuyor. 45 yaşındaki anne daha sonra koronavirüse yakalanıp hayatını kaybediyor. Anneanne ise hasta olmuyor.”