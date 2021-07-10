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    Eymen Sadık Durak

    Eymen Durak davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Gülen gözleri unutulmayacak'

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107101044935893-eymen-durak-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-gulen-gozleri-unutulmayacak/

    Annesi ve birlikte yaşadığı kişinin öldürdüğü 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda "Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır" ifadesi yer aldı.

    İzmir Bornova'da, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (26) ile birlikte yaşadığı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 

    Dünkü duruşmanın ardından, davanın 34 sayfalık gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda, Eymen Durak'ın bisiklet üzerinde çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verildi: 

    "Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktül Eymen Sadık Durak, 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Eymen bebeğin küçücük bedeni, bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek." 

    Ne olmuştu? 

    İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, Eymen Durak'a ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

    Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir’de 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün karar duruşmasına çıktı. Sanıklardan Mine Durak, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

     

    Etiketler:
    Cinayet, Mine Durak, Eymen Sadık Durak
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