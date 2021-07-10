Kayseri'de motosikletli taciz şüphelisi yakalandı: 'İyi çekin, yakışıklı çıkayım'

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen şüpheli, ihbar üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kendisini görüntüleyen muhabirlere ''Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çekin, yakışıklı çıkayım" dedi.

Kayseri'de motosikletle, yolda yürüyen kadınları yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen şüpheli ekiplere yapılan ihbar sonucu yakalandı.

Çeşitli tarihlerde kadınların, kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen 31 yaşındaki A.T., polisin ''dur'' ihtarına uymayarak motosikletle kaçmaya başladı.

Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, asayiş işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere ''Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çekin, yakışıklı çıkayım" dedi.

Öte yandan şahsın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve yaşanan mücadelenin ardından uzaklaştığı görülüyor.