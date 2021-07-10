Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımların ele alındığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, iki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.