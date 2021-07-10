Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan belgesel Atlas Sineması'nda gösterilecek

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen Ömer Halisdemir'in hayatı ‘Ben Ömer’ adıyla belgesel oldu. İlk özel gösterimi ise İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde 14 Temmuz'da Atlas Sineması’nda yapılacak.

Yönetmenliğini Mesut Genç'in yaptığı belgesel, Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da çekildi.

Belgeselde, baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere Ömer Halisdemir'in çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirildi.

Müzikleri Engin Arslan tarafından uyarlanan belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı. Ben Ömer'in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ seçilen belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da tarihi Atlas Sineması’nda yapılacak.