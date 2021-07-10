Zirai ilaç bidonlarından su içtiler: 13 kişi zehirlendi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte, daha önceden zirai ilaçlamada kullanıldığı öne sürülen bidonlardan su içen 7’si çocuk 13 kişi zehirlendi.

Seyitgazi ilçesine Büyükdere Mahallesi yakınlarındaki tarlada çalışan mevsimlik işçilerin içme suyunun bitmesi üzerine, tarla sahibi tarafından daha önceden zirai ilaçlamada kullanılan bidonlarla işçilere su getirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bu suyu içen çadır kentte kalan tarım işçilerinden 7'si çocuk 13 kişi; bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenenlerden 6 kişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 5 kişi Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'ine, 1 kişi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.