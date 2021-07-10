Acun Ilıcalı: Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım

Acun Ilıcalı, Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına destek vererek, "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" dedi.