Acun Ilıcalı: Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Acun Ilıcalı'nın aşı kampanyasına yönelik verdiği destek mesajı paylaşıldı.
Videoda Ilıcalı, "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" dedi.
Acun Ilıcalı: Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım. pic.twitter.com/MIWD3eW9us— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021
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