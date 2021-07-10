Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Uzungöl'e 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Uzungöl’ümüzde belediyemiz mülkiyetindeki bir alanı bakanlığımızla trampasını yapıyor ve TOKİ eliyle ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri 1000 araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz" dedi.

Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ortahisar ilçesinde 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Trabzon’un büyük dönüşümü için çok önemli adım attıklarını ve Çömlekçi Mahallesi’nde kentsel dönüşüme başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"TOKİ Başkanlığı'mızla 90 bin metrekarelik alanda 2 etapta başlattığımız dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik büyüklüğündeki 1. etabında, 130 konut ile 20 dükkan inşa ediyoruz. Konutlarımızın 25’i 2+1, 30’u 3+1, 75’i 4+1 olacak. 6 bin metrekare büyüklüğündeki 20 dükkanı ve 396 araçlık kapalı otoparkıyla TOKİ’mizin yaptığı en muhteşem projelerinden biri olacak. Yatırım değeri 120 milyon lira olan projemizi 2022 Ocak ayında tamamlayacağız, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemizi tamamladığımızda, Trabzon’umuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak."

Yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği 'Bedeli ne olursa olsun' sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik.

’ın 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği 'Bedeli ne olursa olsun' sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımız, bu sağlıklı konutlarda, güven içinde oturuyor. Şimdi 'Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. An itibarıyla ülke genelinde, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için harıl harıl çalışıyoruz. Biz; geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projelerimizin hepsini yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık."

Bakanlığın Trabzon'daki yatırımlarını anlatan Murat Kurum, Uzungöl Turizm Merkezi'nde iki etap halinde çalışma yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1. etap çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. 2. etap çalışmalarımıza ekim ayında başlıyoruz. Başkanımızın Uzungöl 2. etaptaki sokak düzenlemesi için 25 milyon hibe talebi var. Bu talebi de İlbank’ımız kanalıyla yapacağız. Uzungöl ve Barma Yaylamıza dair detayları ve müjdelerimizi Uzungöl ziyaretimizde vatandaşlarımızla paylaşacağız."

Sadece dört duvar, betondan, tuğladan ibaret binalar yapmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı yuvalar kazandırıyoruz. Bu yuvaların çevresini yeşil alanlarla parklarla bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatıyoruz. Ne yapıyoruz? '81 ilde 81 milyon metrekare' hedefiyle millet bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde tam 340 millet bahçesi yapıyoruz. Bugüne kadar 76 millet bahçemizi tamamladık. 264 millet bahçesine yönelik çalışmalarımıza gece demeden, gündüz demeden devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Trabzon için her alanda hizmetleri ve çalışmaları titizlikle kararlılıkla devam ettireceklerini, 'Marka şehir Trabzon' sloganıyla atılması gereken tüm adımları hızlıca atacaklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelini attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un Uzungöl Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Uzungöl’de yapılaşmaya dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Eşsiz güzelliğiyle her yıl yüz binlerce ziyaretçi alan Uzungöl’ümüzdeyiz. Uzungöl’de hakikaten çok önemli bir çevre, doğa koruma projesi yürütüyoruz. Aynı Ayder’de olduğu gibi buradaki doğal güzelliği koruyacak, buradaki kültürel yapıları koruyacak ve gelecek nesillere, çocuklarımıza en güzel şekliyle bırakabilecek anlayışla projemizi yürütmeye gayet gösteriyoruz. 5 etapta projemizi hazırladık.

Geçen yıl geldiğimizde burada hazine mülkiyeti üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını ifade etmiştik ve hemen bu bölgede çalışmamızı büyükşehir belediyemize verdiğimiz 5 milyon lira kaynakla gerçekleştirmiş olduk. Burada derme çatma yapıların kaldırılması ve gerek çevre düzenlemesiyle gerek insanlarımızın buraya geldiğinde rahat huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecek bir projeyi gerçekleştirdik.

Hemen arkasından bölgemizde doğal koruma alanında özel çevre koruma bölgesi ilan ettiğimiz Uzungöl sınırları içerisinde imar planı içerisindeki imar planı çalışmalarını ve imara aykırı yapıların tespitlerini yaptık ve bu çerçevede 130 yapı tespit ederek 68’inin de yıkımını valiliğimizle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde de gerek fazla çıkılan katların gerek yapılara eklenen eklentilerin tıraşlanma sürecini başlattık. Bu binaların yıkım sürecini de tamamlamış olduk."

'Göl kıyısında hiçbir yapı kalmayacak'

Uzungöl’ün kenarında bulunan yapıların kaldırılacağını söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“İkinci etapta bölgenin bütün elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon işlerine ilişkin altyapı işleriyle ilgili büyükşehir belediyemizle 30 milyon liralık bir proje yaptık ve bunun da altyapısını tamamlamak suretiyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı atmış olduk. Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Gölün çevresi iki kilometrelik bir güzergah, göl ile gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak. Bu yapıların tamamını esnafımızla vatandaşımızla görüştük, onları da mağdur etmeyecek şekliyle Çaykara Belediyemiz bu süreci yürütecekler ve 25 milyon lira ve tamamı bakanlığımızın hibesi ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz, belediyemizle bu işi yürütecekler. Yol kenarlarında gördüğümüz yol ile göl arasında o doğal güzelliğe zarar veren ve buraya gelen vatandaşlarımızın bu güzellikten en güzel şekliyle istifade edilmesine imkan sağlayacak bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz ve burada hiçbir şekilde yapı olmayacak. Bu yapılar vatandaşlarımızla görüşerek daha uygun alanlarda belediyemiz mülkiyetindeki alanlarda yine onları taşımak suretiyle de yürütüyoruz. İki kilometrelik göl kenarı güzergahı üzerinde yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla burada vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde gölümüzden istifade edecekler. Sadece Trabzon’umuz değil dünyanın her yerinden turistlerimiz gelecekler. Uzungöl’ümüz bu doğal güzelliğiyle korunacak.”

'Doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında'

Uzungöl’de otopark sıkıntısına çözüm getirileceğini kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Yıllık milyon seviyesine ulaşan ziyaretçi sayımız var. Bilhassa yoğun olan sezonda otopark sıkıntımız var. Ayder’de de doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında, buradaki doğal yapıyla bütünlük sergileyecek bir otopark inşasına başladık.

Uzungöl’ümüzde de belediyemiz mülkiyetindeki bir alanı bakanlığımızla trampasını yapıyor ve TOKİ eliyle ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri 1000 araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz. Bu projemiz tamamen yerin altında, doğal yapıya uygun, doğal yapıya hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Turistlerimizin, vatandaşlarımızın araçlarını oraya bırakacakları ve şehrin içindeki bu araç kirliliğini ortadan kaldıracak bir proje olacaktır.

Bu da projemizin bir etabı olarak gerek buradaki çevre düzenlemesi ve buradaki yapıların kaldırılarak burayı aslına uygun hale getirme işi, gerekse otopark işiyle birlikte bu yılsonu itibarıyla 150 milyon lirayı bulan bir yatırımı gerçekleştiriyor olacağız. Önümüzdeki sezon inşallah bu yapıların kaldırılmış olduğu, otoparkımızın inşallah hizmet verdiği ve gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçireceğiz."

‘İmar uygulaması askıya çıkarıldı’

Uzungöl’de imar planı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, "İmar uygulaması askıya çıkarıldı. Buradaki vatandaşlarımızla görüşerek burada imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek bu projemizi de gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız Uzungöl’ümüzü eski haline getirmek. Uzungöl’ümüz gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder’de bu çalışmaları yapıyorsak Uzungöl’ümüzde de aynı anlayışla çevre ve doğa koruma hassasiyeti anlayışıyla bu projemizi yürütüyor olacağız" diye konuştu.

'Hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edilmeyecek'

Sürmene ilçesinde 1800 rakımda bulunan Barma Yaylası’nda çevre düzenlemesi yapılacağını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Barma Yaylası’nda da önemli bir çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Burada turbalıklarımız var. Turbalıklar bitkilerin su altında kalmasıyla, onlarca yıl çürümesiyle birlikte meydana geliyor. 1800 rakımda bir yaylamız. Burada da vatandaşlarımızı bilgilendirecek alanların, o turbalığı ziyaret edecekleri Barma Yaylası’ndaki dört mevsim koruma sürecini ekolojik, bilimsel çalışmalarla yürütüyoruz. Burada da yaklaşık 5 milyon liralık bir çevre düzenleme projesini büyükşehir belediyemizle birlikte yürütüyoruz. İlk etap tamamlanmak üzere. Yaylanın 332 bin metrekarelik kısmını kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Burada hiçbir şekilde bu turbalıklara zarar vermeden yaylamız gelecek nesillere aktarılacaktır. 2 milyon metrekarelik kısmında da sürdürülebilir koruma alanı ilan ettik. Buradan hiçbir şekilde yapılaşmaya bakanlığımızın yönetmeliği ve kriterleri çerçevesinde müsaade edilecek. O kesin korunacak hassas alanlara hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade edilmeyecek ve buradaki o doğal güzelliğimiz yüzyıllardır korunacaktır. Burada bilim insanlarımızla akademisyenlerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz.”

Uzungöl’de bazı kaçak yapı sahipleri ile de görüşen Bakan Kurum, "İzinsiz yapı yapana da bu yasaya uymayana da gereği ne ise yapılacak. Burada imara uygun olmayan yapıları yıkmak zorundayız. Bu alan sadece seni ya da beni ilgilendirmiyor. Burası bütün ülkemize ve milletimize hizmet eden bir alan. Burada imar planına aykırı yapı yapılmasına müsaade etmeyiz. Bu süreçte yapı yapacak vatandaşlarımıza yasalara uygun olmak şartı ile yapı yapmalarına yardım edeceğiz" dedi.