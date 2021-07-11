Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, iddiaya göre, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı. S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi.
Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.
Doktorların yumruklu kavgası kamerada https://t.co/QIXuUDPc1f pic.twitter.com/B9RA66zxJT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2021
Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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