Van'da sığınmacı taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bildiriliyor

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Van'ın Muradiye İlçesi'nde sığınmacı taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtildi.