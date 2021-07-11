'Seyahat acentesi turistlere aşı yaptırıyor' iddiası: '2. aşıyı 2 gün sonra yapıyor, kişi başı 2 bin 700 TL alıyorlar'

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Kırk, Şişli'deki bir turizm acentesinin İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında BioNTech aşısı yaptırdığını iddia etti. Acentede yapılan denetlemede aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, İstanbul Şişli'deki seyahat acentesinin İran'da 'İstanbul'a gel, aşı yaptır' adında bir reklam kampanyası yaptığını öne sürdü. Acente yetkilisi bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul'da ikamet ve vatandaşlık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı bilgi için arayın" denilerek yurt dışına ait bir hat numarası paylaşıldığı görüldü.

OTSAD Başkanı Kırk "İstanbul'u tercih eden İranlılara yalan olan ve onların hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel, 2 bin 700 lira karşılığında BioNTech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.

Kırk “En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki seyahat acentesine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.