Ayçiçeği tarlasında 126 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli'nde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 126 bin kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.