Bartın'da Kurban Bayramı'nda yasak kararı

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı.

Valiliğin kararı şöyle: "Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır."

Tunceli'de 52 kişi karantinada

Öte yandan Irak'tan tatil için memleketine gelen Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu eşi E.A.F.A.'ya yapılan testte Delta varyantı tespit edildi. Çift ile beraber yolculuk yaptıkları otobüsteki 50 yolcu karantinaya alındı.

Diyarbakır'da 10 katlı binaya karantina kararı

Diyarbakır'da bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bina, çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak karantinaya alındı.

Ordu'da bir mahalle daha karantinada

Ordu'nun Ünye ilçesine İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Damyeri Mahallesi de daha önce karantinaya alınmıştı.