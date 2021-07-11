Bakan Varank'tan Prof. Dr. Görür'e: Çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldı.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” açıklamalarına tepki göstermişti.

Görür, "Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru" demişti.

Görür'ün açıklamalarına tepki gösteren Varank, "Devrim arabası yolda kalsın diye dört gözle bekleyenler, aynı art niyeti bugün de Türkiye'nin Otomobili için gösteriyor. Nuri Killigil'i hor görenler, görmezden gelenler, bugün de Türk mühendislerini küçümsemeye, aşağılamaya kalkıyor. Geçtiğimiz gün 'Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız' dedim. Adının önünde güya profesör unvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. 'Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Varank, şunları söyledi:

"Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz. O yetersiz gördüğü altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA'larımıza da 'motoru yerli mi' demişlerdi. Bugün ellerinde imkan olsa bu projeleri de durdururlar. Onlara kalsa, iktidar olduklarında gelirler ASELSAN Sivas'ın kapısına kilit vururlar, yerine heykel fabrikası açarlar. Bunların vizyonu bu kadar."

Görür'den yanıt

Varank’a yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi gördüm. Bir bakanımız uçan arabalarla ilgili tweetime çok kızmış ve benim için ‘çürümüş zihniyetli’ demiş. Yazdığım bu tweeti ve hemen peşinden yazdığım ikinci tweeti tekrar okudum. Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan, insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür. Sevgiyle.”