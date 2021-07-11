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    Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında hapis istemi: Deniz Gezmiş ve Ulaş Bardakçı'yı anmak suç sayıldı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107111044941946-antalya-baro-baskani-polat-balkan-hakkinda-hapis-istemi-deniz-gezmis-ve-ulas-bardakciyi-anmak-suc/

    Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında, sosyal medya hesabında, Deniz Gezmiş’in doğum günü, Ulaş Bardakçı’nın da ölüm yıl dönümü ile ilgili paylaşım yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Balkan'a 3 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran 2021 tarihinde, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında sosyal medya hesabında, Deniz Gezmiş’in doğum günü, Ulaş Bardakçı’nın da ölüm yıl dönümü ile ilgili paylaşım yaptığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi ve hapis cezası istendi.

    İhbar üzerine soruşturma

    Birgün'ün aktardığı habere göre; Balkan hakkındaki soruşturma, Şubat 2021’de, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbarda Balkan’ın; “yaptığı paylaşımlarla, terör örgütüne moral ve motivasyon sağlayıp suçluyu övdüğü; belirli bir siyasi görüşü, siyasi kimliği hedef alarak halkı kin ve nefret suçunu işlemeye sürüklediği, provokasyon niteliği taşıyan söylemlerde bulunduğu” iddia edildi.

    5 yıl önceki paylaşım

    İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü, Balkan’ın sosyal medya hesabında inceleme yaptı. Buna göre Balkan, Şubat 2016’da yaptığı iki, Şubat 2021’de yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek suçlandı. İddianamede, şu iddialara yer verildi:

    “28 Şubat 2021 tarihinde, THKP-C silahlı terör örgütünü kurucusu Mahir Çayan ve THKO terör örgütünün kurucusu ve üst düzey yöneticisi Deniz Gezmiş’in fotoğraflarını ‘Herkesin bir Deniz’i olmalı’ yazarak, herkesin göreceği şekilde paylaştığı; 19 Şubat 2016 tarihinde, T24.com.tr adlı sayfa tarafından ‘Ulaş Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü: THKPC’nin kutup yıldızı’ başlıklı haberini, ‘Ulaş Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü: THKP-C’nin kutup yıldızı’ yazarak, herkesin göreceği şekilde paylaştığı; 19 Şubat 2016 günü, ‘Devrim geleceğe aittir ama onun kadar geçmişe ve şimdiki ana bağlıdır’ şeklinde yazı bulunan resme, ‘Rasih Ulaş Bardakçı… 19 Şubat 1972… Unutmayız’ yazarak, herkesin görebileceği şekilde paylaştığı…”

    Terörle mücadele şubesinden değerlendirme istendi

    İddianameye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ise savcılık için 19 Şubat 2021 tarihli şu araştırma tutanağını hazırladı:

    “Ulaş Bardakçı’nın, THKP-C terör örgütünün lider kadrosunda bulunan, Mayıs 1971 tarihinde Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Ephraim Elrom’u kaçıranlar ve öldürenler arasında yer aldığı, sonrasında düzenlenen operasyonda yakalandığı, tutuklu olarak bulunduğu İstanbul Maltepe Askeri Cezaevi’nden, Kasım 1971 tarihinde Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ziya Yılmaz ve Ömer Aynı ile birlikte firar ettiği, 19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy’de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde girdiği silahlı çatışma neticesi ölü olarak ele geçirildiği…”

    'Suç unsuru olduğunu düşünmüyorum'

    Balkan, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılıkta verdiği ifadede şunları söyledi:

    “Benim yaşam felsefeme ve inancıma göre Ulaş Bardakçı bu toprakların yetiştirdiği, memleketin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden ve bu uğurda can veren yiğit bir devrimcidir. Uğruna ağıtlar yakılacak kadar da halkımızın yüreğine işlemiştir. Paylaşımlarımda bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

    İddianamede; Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, Deniz Gezmiş ve Ulaş Bardakçı ile ilgili olarak şu iddialar sıralandı:

    “TEM Şube Müdürlüğü’nün cevabi yazısından, örgütün devamı olan ve halen faaliyet gösteren, faal terör örgütlerinin bulunduğunun belirtildiği, övülen ve kutsanan kişinin silahlı terör örgütü mensubu olması nedeniyle çatışmada ölen kişilerden olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin de terör örgütü mensubu olduğu sabit olan kişiyi sırf bu aidiyetleri nedeniyle övmesi, kutsaması ve anmasının Türk Ceza Kanunu’nun 215/1 maddesi kapsamında suç olduğu…”

    İddianamede Balkan; “zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla suçu ve suçluyu övmek” ile suçlandı. Hakkında, 3 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

    'Hukuk ve tarih dersi verelim'

    Öte yandan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi; bir gün sonra, 30 Haziran 2021’de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na gönderdi. Yazıda, “İddianame örneği, bilgi amaçlı olarak ekte sunulmuştur. Gereği bilgilerinize rica olunur” denildi. Türkiye Barolar Birliği de yazı ve iddianameyi; bir hafta sonra, 7 Temmuz 2021’de Antalya Barosu Başkanlığı’na gönderdi.

    Balkan, hakkındaki iddianameyi, sosyal medya hesabında şöyle değerlendirdi:

    “Bana Deniz Gezmiş ve Ulaş Bardakçı'yı andığım için terörist diyemeyen demokrasi ve hukuk düşmanı bazı cübbeli memurlar hukuki manevra yapıyor. Hiç gerek yok. Biz esaslı ve samimi insanlarız. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaya gelin de size hukuk ve tarih dersi verelim. Beni suçlu gören ve hakkımda iddianame düzenleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, durumu Antalya Barosu Başkanlığı’na değil, TBB’ye bildirmiş. Hukuk cahili misiniz, perde arkasını deşelim mi? Biz avukatız. Saraylar, saltanatlar tanımayız! Oğlum ismini Ulaş Bardakçı'dan aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, beni bununla mı korkutacaksın?! Vız gelir, tırıs gidersiniz. Duruşmaya bekliyorum...”

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