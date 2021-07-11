Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi

İskele Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki Doğukan Hazal Ayanoğlu, evlerinde yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ayanoğlu'nun cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.