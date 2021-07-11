Muğla'nın girişinde 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bodrum Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.