İstanbullu tatilcilerin tercihi Şile oldu: Yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbullular pazar tatilinde Şile plajlarına akın etti. İstanbullular sıcak geçen pazar gününde serinlemek için Şile plajlarını doldurdu. Plaj yakınlarında araç yoğunluğu da oluştu.



Şile'nin Uzunkum, Ağlayan Kaya, Kızlar Hamamı, Ayazma, Ağva plajlarındaki yoğunluk havadan da görüntülendi.