Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği: Isırınca et koparabiliyorlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde görülen örümcekler, bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu.
Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü ifade etti.
Zehirli değil ama can yakıyor
Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilometre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.
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