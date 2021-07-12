Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği: Isırınca et koparabiliyorlar

Güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri endişeye neden oldu. Kayseri'de havaların ısınmasıyla özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' (camel spider), halkı tedirgin etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde görülen örümcekler, bölgede tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu.

Yaklaşık bir insan eli kadar boyu olduğu belirtilen ve bir metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle ilaçlama yapılmasını veya alternatif önlemler alınmasını isteyen bölge halkı, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

Zehirli değil ama can yakıyor

Sarıkız örümceği, dünyada da yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi etle beslenmektedir. Görsel olaraksarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebilir. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleriyle ovuşturduğu için ısırdığını fark edemezler.

Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilometre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.