Selvi: Erdoğan, Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçtiğini söyledi. Selvi, "Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan erken seçime mi hazırlanıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere dönük mesajlarını yoğunlaştırınca "Ne oluyor, erken seçim mi geliyor?" sorusunun peşine düştüğünü söyledi.

Aslında bu soru işaretinin Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti üzerine oluşmaya başladığını ifade eden Selvi, "Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor" diye yazdı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu. O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.

Bahçeli ile güven ilişkisi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.

2- Erdoğan, erken seçim gibi hayati bir kararı Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile konuşmadan almaz. Erdoğan, Bahçeli ile güven ilişkisine büyük önem veriyor.

3- Erdoğan da Bahçeli de seçimler 2023 yılında yapılacak diyorlar.

4- Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler.

5- Her seçim kader seçimidir ama 2023 seçimleri millet ve Cumhur İttifakı açısından kaderin de kaderi seçimlere döndü.

2 yıl önceden başlattı

6- İstanbul seçimleri başta olmak üzere yerel seçimler muhalefetin bir araya geldiğinde seçim kazanma potansiyelinin olduğunu ortaya koydu. Buna pandemi koşulları ve ekonomik zorluklar da eklenince Erdoğan, seçim çalışmalarını 2 yıl önceden başlatma ihtiyacı hissetti.

Ne yapıyor?

7- Yazının başlığındaki sorunun cevabını çok net bir cümle ile vereyim. Erdoğan erken ya da baskın seçime hazırlanmıyor. AK Parti’yi 2023 seçimlerine hazırlıyor.

8- Erdoğan, AK Parti’yi, 'Yarın seçim olacakmış gibi çalış, seçimler 2023 yılında yapılacak gibi hizmet et' moduna geçirmeye çalışıyor.

2023 hazırlıkları

9- Erdoğan, 2023 seçimlerini ilk turda kazanabilmek için, büyük buluşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor.

10- Bunun için bir yol haritası belirlenmiş durumda.

Küskünler

Bunun için öncelikle geçmişte AK Parti’ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yöneldi. Kırgın ve küskünlerin kazanılması için talimat verdi.

Milli Görüş etkisi

Milli Görüş tabanının gönlünü kazanabilmek için Oğuzhan Asiltürk üzerinden köprü kuruldu. Erdoğan, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiyi ziyaret etti.

Muhafazakâr - dindarlar

Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte muhafazakâr-dindar kesimde yaşanan coşkunun ardından ikinci bir adım daha attı, bir kesim tarafından aileye yönelik tehdit olarak görülen İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etti.

Kürt oyları

İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtleri kazanmadan seçimleri kazanamıyor. Erdoğan Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti. Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı. Erdoğan her ay bir ili ziyaret edecek.

Kibir uyarısı

AK Parti kadrolarına, 'Araziye çıkın' talimatını veren Erdoğan, kibir uyarısında bulundu. 'Tevazu ile gönüllere girin' dedi.

Evet ama yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerine yönelik attığı adımlar önemli. Hep ifade ediyorum. Bu kez seçimler aslanın ağzında değil, midesinde... Ancak doğru politikalarla kazanılmayacak seçimler yoktur. Bir dönemlerin moda sloganıyla 'Yetmez ama evet' demiyorum. Tam aksine 'Evet ama yetmez' diyorum.

Dört nokta

Bunun için:

1- AK Parti’nin reformcu kimliğinin yeniden ön plana çıkarılması gerekiyor.

2- Seçimin kaderini belirleyecek olan gençlerde heyecan oluşturacak bir strateji oluşturulmalı.

3- Genel siyasette kitlelere umut veren yenilikçi bir söylem oluşturulmalı.

4- Her şeyden ama her şeyden önce ekonomi ve işsizlik konusu birinci öncelik olmalı."