Kayıt
09:56 12 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Erdoğan, Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 023
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107121044944332-selvi-erdogan-kurtleri-kazanmak-icin-yeniden-harekete-gecti/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçtiğini söyledi. Selvi, "Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan erken seçime mi hazırlanıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere dönük mesajlarını yoğunlaştırınca "Ne oluyor, erken seçim mi geliyor?" sorusunun peşine düştüğünü söyledi.

    Aslında bu soru işaretinin Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti üzerine oluşmaya başladığını ifade eden Selvi, "Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor" diye yazdı.

    Selvi, şöyle devam etti:

    "Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu. O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.

    Bahçeli ile güven ilişkisi

    1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.

    2- Erdoğan, erken seçim gibi hayati bir kararı Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile konuşmadan almaz. Erdoğan, Bahçeli ile güven ilişkisine büyük önem veriyor.

    3- Erdoğan da Bahçeli de seçimler 2023 yılında yapılacak diyorlar.

    4- Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler.

    5- Her seçim kader seçimidir ama 2023 seçimleri millet ve Cumhur İttifakı açısından kaderin de kaderi seçimlere döndü.

    2 yıl önceden başlattı

    6- İstanbul seçimleri başta olmak üzere yerel seçimler muhalefetin bir araya geldiğinde seçim kazanma potansiyelinin olduğunu ortaya koydu. Buna pandemi koşulları ve ekonomik zorluklar da eklenince Erdoğan, seçim çalışmalarını 2 yıl önceden başlatma ihtiyacı hissetti.

    Ne yapıyor?

    7- Yazının başlığındaki sorunun cevabını çok net bir cümle ile vereyim. Erdoğan erken ya da baskın seçime hazırlanmıyor. AK Parti’yi 2023 seçimlerine hazırlıyor.

    8- Erdoğan, AK Parti’yi, 'Yarın seçim olacakmış gibi çalış, seçimler 2023 yılında yapılacak gibi hizmet et' moduna geçirmeye çalışıyor.

    2023 hazırlıkları

    9- Erdoğan, 2023 seçimlerini ilk turda kazanabilmek için, büyük buluşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor.

    10- Bunun için bir yol haritası belirlenmiş durumda.

    Küskünler

    Bunun için öncelikle geçmişte AK Parti’ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yöneldi. Kırgın ve küskünlerin kazanılması için talimat verdi.

    Milli Görüş etkisi

    Milli Görüş tabanının gönlünü kazanabilmek için Oğuzhan Asiltürk üzerinden köprü kuruldu. Erdoğan, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiyi ziyaret etti.

    Muhafazakâr - dindarlar

    Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte muhafazakâr-dindar kesimde yaşanan coşkunun ardından ikinci bir adım daha attı, bir kesim tarafından aileye yönelik tehdit olarak görülen İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etti.

    Kürt oyları

    İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtleri kazanmadan seçimleri kazanamıyor. Erdoğan Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti. Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı. Erdoğan her ay bir ili ziyaret edecek.

    Kibir uyarısı

    AK Parti kadrolarına, 'Araziye çıkın' talimatını veren Erdoğan, kibir uyarısında bulundu. 'Tevazu ile gönüllere girin' dedi.

    Evet ama yetmez

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerine yönelik attığı adımlar önemli. Hep ifade ediyorum. Bu kez seçimler aslanın ağzında değil, midesinde... Ancak doğru politikalarla kazanılmayacak seçimler yoktur. Bir dönemlerin moda sloganıyla 'Yetmez ama evet' demiyorum. Tam aksine 'Evet ama yetmez' diyorum.

    Dört nokta

    Bunun için:

    1- AK Parti’nin reformcu kimliğinin yeniden ön plana çıkarılması gerekiyor.

    2- Seçimin kaderini belirleyecek olan gençlerde heyecan oluşturacak bir strateji oluşturulmalı.

    3- Genel siyasette kitlelere umut veren yenilikçi bir söylem oluşturulmalı.

    4- Her şeyden ama her şeyden önce ekonomi ve işsizlik konusu birinci öncelik olmalı."

    Etiketler:
    Erken seçim, Devlet Bahçeli, MHP, Kürt seçmen, Kürt, hareket, Anket, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Abdulkadir Selvi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet