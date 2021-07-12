Prof. Dr. Ertuğrul: Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bayram tatilindeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Bana kalırsa bu 11 günlük tatilde mümkünse yerinizden kıpırdamayın. Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı.

Ağustos-eylül-ekim aylarında Türkiye için dördüncü pik uyarısına bulunan Prof. Ertuğrul, "Henüz toplumsal bağışıklık oranını yakalayabilmiş değiliz. Delta varyantına karşı tek doz aşının koruyuculuğu yüzde 40 altında. Aman dikkat edelim" dedi.

Bayram tatilinde kapalı ortamlarda maske takmanın faydalı olacağını belirten Ertuğrul, "Eğer bir yere gidecekseniz de kalabalık ortamlardan uzak durun. Aşı olanların da virüs kapma ihtimali var o nedenle maskeyi hele de kapalı ortamda asla çıkarmayın. Delta varyantının yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Kolay ve çabuk bulaşıyor" görüşünü dile getirdi.

Hatırlatma dozlarının Sinovac olanlar için geçerli olduğunun altını çizen Ertuğrul, "Şu anki bilimsel çalışmalar 3. doza gerek olmadığı yönünde çünkü bu aşıların koruyuculukları 2 dozdan sonra çok yüksek. Delta varyantına karşı tek doz BioNTech yüzde 33, çift doz yüzde 88 koruyor. Etkisi 9-12 ay sürüyor. O nedenle 3. doz şimdilik önerilmiyor." ifadesini kullandı.

Ertuğrul "3. doz hangi aşı tercih edilmeli?" sorusuna şu yanıtı verdi: