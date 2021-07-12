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    Zynga

    ABD’li Zynga, bir Türk oyun şirketini daha alıyor

    © AFP 2021 / KAREN BLEIER
    Türkiye
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    Dijital oyun endüstrisi gözlerini yeni yatırımlara çevirdi. Dünyaca ünlü oyun şirketi ABD’li Zynga, bir Türk şirketini daha alıyor.

    ABD’li Zynga’nın Türk oyun firması Peak Games’i 2020’de 1.8 milyar dolara satın almasıyla başlayan furyaya, önce dijital uygulamalar Getir ve ardından Hepsiburada eklendi. Getir, 7.5 milyar dolarlık, Hepsiburada ise 4.6 milyar dolarlık değere ulaştı. Son eklenen Türk unicorn’u ise Dream Games oldu. Dream Games, son çıktığı yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve Türkiye'nin çıkardığı son unicorn olmayı başardı.

    Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre; Türkiye’deki 4 unicorn’un ikisinin oyun şirketi olması da dikkat çekici. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in yayımladığı ‘Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’na göre Türkiye oyun pazarında bir önceki yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat ise 880 milyon dolara yükseldi. Yapılan araştırmada pandeminin, oyun sektörünün büyümesini hızlandırdığı ve bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığı ortaya çıktı. Türkiye bu büyümeyle dünya oyun pazarında 18’inci sırada yer alıyor.

    3 yatırıma 2.3 milyar dolar ödedi

    Dijital oyun pazarındaki büyüme, gözleri yeni yatırımlara da çevirdi.

    Zynga'nın ana hissedarı olduğu Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama şirketi, Türk firması Forgerhero Yazılım ve iştiraki ByteTyper firmalarını bünyesine katmak üzere. Anlaşma sağlanırsa, ABD’li Zynga, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek, Türk oyun pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelecek.

    2020 yılı Mart ayında kurulan Forgerhero Yazılım firması İstanbul merkezli. Şirketin kurucuları ve ortakları ise sektörde deneyim sahibi olan Alp Eren Özkul ve Dağhan Demirci. Forgerhero’nun iştiraki olan Estonya’da kurulu ByteTyper firmasının ise bünyesinde 18 farklı oyun bulunuyor.

    Zynga'nın değeri 10 milyar dolar

    Türk firması Forgerhero Yazılım’ı alan Rollic’in ana ortağı ABD’li Zynga San Francisco merkezli oyun firması. Temmuz 2007’de kurulan şirketin hisseleri Nasdaq’da işlem görüyor. Son açıklanan verilere göre piyasa değeri 10 milyar doları aşan Zynga’nın 2018 rakamlarına göre 2 bin çalışanı, 23 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Dünya oyun pazarı ise yıldan yıla büyük genişleme gösteriyor.

    2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9.3 büyüyen dünya oyun pazarının büyüklüğü 159 milyar dolara ulaştı. Türkiye ise bu alanda aldığı yeni yatırımlarla payını artacak gibi görünüyor. Zira Türkiye’de 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.

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    Şirket, Zynga, unicorn, oyun, Peak Games
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